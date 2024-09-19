Сомнолог раскрыла причины возникновения бруксизма

Скрежет зубов может быть вызван стрессом. Чаще всего подобная патология встречается у детей. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Елена Царёва.

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«Есть выражение одного известного автора, что бруксизм — это нереализованное желание кого-нибудь укусить. Но здесь, на самом деле, причины две. Бывает центральный бруксизм — это стресс и психическая нагрузка. И второй бруксизм — стоматологический, он происходит, когда у зубов есть какой-то суперконтакт. Когда зубы где-то контактируют над одной точкой, и пока они не сотрут точку, которая им мешает, они будут ходить и скрипеть из стороны в сторону. Чаще это возникает у детей, потому что у них зубки неровные, они со временем стираются. Либо у взрослых, которые недавно посетили стоматологию».

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