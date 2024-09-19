Врач назвал неожиданный фактор, повышающий риск развития ожирения

При инфицировании кишечной бактерией Helicobacter pylori у человека повышается риск развития ожирения из-за того, что микроорганизм влияет на гормоны. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог Центральной медицинской клиники Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Таныгина.

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«Как известно, желудок вырабатывает соляную кислоту в довольно высокой концентрации. Это необходимо для переваривания пищи, поэтому мало какая органика способна долго в таких условиях существовать. А вот хеликобактеры приспособились. Мало того, что они разрушают оболочку желудка, провоцируя развитие язв, так они еще и научились влиять на гормоны, провоцируя с их помощью прибавку веса», – рассказала врач.

По ее словам, прибавка веса, вызванная хеликобактером, отличается от обычного ожирения при переедании, так как в ее основе лежат изменение уровня инсулина.

«Продукты жизнедеятельности бактерии вызывают интоксикацию. Она может быть невыраженной и никак не сказываться на жизни человека, однако организм начинает на неё реагировать увеличением уровня инсулина. Инсулин — сильный анаболический гормон, и его анаболическое действие распространяется не только на мозг и мышцы, но и на жировую ткань. Набирать жир становится проще, а убрать – гораздо тяжелее. У человека развивается повышение аппетита, причем, при пропуске приема пищи часто начинаются дрожь в руках, обильное потоотделение, головокружение и раздражительность. Это симптомы гипогликемии, – снижения уровня сахара в крови. А вызывает гипогликемию как раз избыток инсулина», – рассказала врач.

Для выявления бактерии врач может назначить 13С-уреазный дыхательный тест. Анализ выявляет присутствие в организме специфических ферментов Helicobacter pylori, которые указывают на активную жизнедеятельность микроба. После проведения успешного лечения, обмен инсулина у человека восстанавливается.