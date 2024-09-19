Представьте, что вы находитесь рядом с человеком, которому внезапно стало плохо. Знание простых правил может решающим и спасти жизнь.

Инсульт — это внезапное нарушение кровоснабжения мозга, которое может произойти с каждым из нас или наших близких. Но что, если вы окажетесь рядом с человеком, которому нужна помощь? Как понять, что у него инсульт, и что делать в первые драгоценные минуты? Мы обсудили эту важную тему с кандидатом медицинских наук Михаилом Кутушовым, который разъяснил ключевые моменты оказания первой помощи и диагностики инсульта.

Как распознать инсульт: первые признаки

Прежде всего, нужно запомнить три ключевых признака инсульта, которые помогут вам быстро оценить состояние человека. Эти симптомы обозначают с помощью правила "УДАР", что легко запомнить и применить:

Улыбка. Попросите человека улыбнуться. Если одна сторона лица опускается, это сигнал тревоги; Движение. Попросите поднять обе руки. При инсульте одна из рук может опускаться или вообще не подниматься; Артикуляция. Попросите человека произнести простую фразу, например, "Сегодня хорошая погода". Если речь невнятная или замедленная, это явный признак; Решение. Если все три признака присутствуют — немедленно вызывайте скорую помощь. Действовать нужно быстро!

Но на этом список симптомов не заканчивается. Бывают и другие признаки, которые могут говорить о начале инсульта:

Внезапная слабость или онемение в одной стороне тела;

Резкое ухудшение зрения на одном или обоих глазах;

Головокружение, потеря равновесия, невозможность координировать движения;

Внезапная сильная головная боль, которую человек никогда не испытывал раньше.

Что делать при первых признаках инсульта

Сразу вызовите скорую помощь. Каждый момент имеет значение. Чем раньше человек получит медицинскую помощь, тем больше шансов избежать серьёзных последствий. Описывая ситуацию диспетчеру, укажите симптомы: например, паралич одной стороны, затруднённую речь и внезапную слабость; Положите пострадавшего на ровную поверхность. Желательно, чтобы голова была слегка приподнята, но ни в коем случае не кладите её слишком высоко — это может ухудшить кровоснабжение мозга; Обеспечьте доступ воздуха. Если человек находится в помещении, откройте окна, снимите стесняющую одежду (расстегните пуговицы, ремень). Дыхание должно быть максимально свободным; Не давайте еду и воду. При инсульте глотательные рефлексы могут быть нарушены, и пища или жидкость могут попасть в дыхательные пути, что вызовет удушье; Контролируйте состояние. Если человек в сознании, постарайтесь его успокоить, объясняя, что помощь уже в пути. Если он теряет сознание, поверните его на бок, чтобы предотвратить попадание рвотных масс или слюны в дыхательные пути; Не пытайтесь лечить самостоятельно. Не используйте лекарства, не кладите на голову лед или что-то другое — это не поможет, а в некоторых случаях может ухудшить состояние.

Почему важно действовать быстро

Чем быстрее пострадавший получит профессиональную медицинскую помощь, тем больше вероятность минимизировать последствия. Врач-токсиколог Михаил Кутушов, кандидат медицинских наук, отмечает:

"Окно возможностей для эффективного лечения инсульта составляет всего несколько часов. После этого риск необратимых изменений в мозге значительно возрастает".

Как снизить риск инсульта

Профилактика — ключ к защите вашего здоровья. Важно регулярно проверять уровень артериального давления и холестерина, особенно если вы старше 40 лет или имеете склонность к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Физическая активность, правильное питание и отказ от курения также могут значительно снизить риск инсульта. Если у вас есть предрасположенность к тромбам, ваш врач может порекомендовать принимать препараты, разжижающие кровь, чтобы предотвратить образование тромбов, которые могут заблокировать сосуды в мозгу.

Подведем итог

Инсульт — это серьёзное состояние, которое требует незамедлительной реакции. Запомните простые признаки по правилу "УДАР" и не медлите с вызовом скорой помощи. Быстрая реакция — ключ к спасению жизни и снижению тяжести последствий.

Не стоит забывать о профилактике. Следите за своим здоровьем, контролируйте давление и холестерин, и вовремя обращайтесь к врачу. Помните: каждый может спасти жизнь — главное знать, как действовать правильно.