Жизнь на кону: врач рассказал, что делать при первых признаках инсульта
Представьте, что вы находитесь рядом с человеком, которому внезапно стало плохо. Знание простых правил может решающим и спасти жизнь.
Инсульт — это внезапное нарушение кровоснабжения мозга, которое может произойти с каждым из нас или наших близких. Но что, если вы окажетесь рядом с человеком, которому нужна помощь? Как понять, что у него инсульт, и что делать в первые драгоценные минуты? Мы обсудили эту важную тему с кандидатом медицинских наук Михаилом Кутушовым, который разъяснил ключевые моменты оказания первой помощи и диагностики инсульта.
Как распознать инсульт: первые признаки
Прежде всего, нужно запомнить три ключевых признака инсульта, которые помогут вам быстро оценить состояние человека. Эти симптомы обозначают с помощью правила "УДАР", что легко запомнить и применить:
- Улыбка. Попросите человека улыбнуться. Если одна сторона лица опускается, это сигнал тревоги;
- Движение. Попросите поднять обе руки. При инсульте одна из рук может опускаться или вообще не подниматься;
- Артикуляция. Попросите человека произнести простую фразу, например, "Сегодня хорошая погода". Если речь невнятная или замедленная, это явный признак;
- Решение. Если все три признака присутствуют — немедленно вызывайте скорую помощь. Действовать нужно быстро!
Но на этом список симптомов не заканчивается. Бывают и другие признаки, которые могут говорить о начале инсульта:
- Внезапная слабость или онемение в одной стороне тела;
- Резкое ухудшение зрения на одном или обоих глазах;
- Головокружение, потеря равновесия, невозможность координировать движения;
- Внезапная сильная головная боль, которую человек никогда не испытывал раньше.
Что делать при первых признаках инсульта
- Сразу вызовите скорую помощь. Каждый момент имеет значение. Чем раньше человек получит медицинскую помощь, тем больше шансов избежать серьёзных последствий. Описывая ситуацию диспетчеру, укажите симптомы: например, паралич одной стороны, затруднённую речь и внезапную слабость;
- Положите пострадавшего на ровную поверхность. Желательно, чтобы голова была слегка приподнята, но ни в коем случае не кладите её слишком высоко — это может ухудшить кровоснабжение мозга;
- Обеспечьте доступ воздуха. Если человек находится в помещении, откройте окна, снимите стесняющую одежду (расстегните пуговицы, ремень). Дыхание должно быть максимально свободным;
- Не давайте еду и воду. При инсульте глотательные рефлексы могут быть нарушены, и пища или жидкость могут попасть в дыхательные пути, что вызовет удушье;
- Контролируйте состояние. Если человек в сознании, постарайтесь его успокоить, объясняя, что помощь уже в пути. Если он теряет сознание, поверните его на бок, чтобы предотвратить попадание рвотных масс или слюны в дыхательные пути;
- Не пытайтесь лечить самостоятельно. Не используйте лекарства, не кладите на голову лед или что-то другое — это не поможет, а в некоторых случаях может ухудшить состояние.
Почему важно действовать быстро
Чем быстрее пострадавший получит профессиональную медицинскую помощь, тем больше вероятность минимизировать последствия. Врач-токсиколог Михаил Кутушов, кандидат медицинских наук, отмечает:
"Окно возможностей для эффективного лечения инсульта составляет всего несколько часов. После этого риск необратимых изменений в мозге значительно возрастает".
Как снизить риск инсульта
Профилактика — ключ к защите вашего здоровья. Важно регулярно проверять уровень артериального давления и холестерина, особенно если вы старше 40 лет или имеете склонность к сердечно-сосудистым заболеваниям.
Физическая активность, правильное питание и отказ от курения также могут значительно снизить риск инсульта. Если у вас есть предрасположенность к тромбам, ваш врач может порекомендовать принимать препараты, разжижающие кровь, чтобы предотвратить образование тромбов, которые могут заблокировать сосуды в мозгу.
Подведем итог
Инсульт — это серьёзное состояние, которое требует незамедлительной реакции. Запомните простые признаки по правилу "УДАР" и не медлите с вызовом скорой помощи. Быстрая реакция — ключ к спасению жизни и снижению тяжести последствий.
Не стоит забывать о профилактике. Следите за своим здоровьем, контролируйте давление и холестерин, и вовремя обращайтесь к врачу. Помните: каждый может спасти жизнь — главное знать, как действовать правильно.