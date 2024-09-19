«Ранние изменения сердечно-сосудистой системы». Чем опасен бодибилдинг

Белорусский бодибилдер Илья Ефимчук, известный как «Голем», скончался 11 сентября в возрасте 36 лет. Мужчина весил 158 килограммов при росте 185 сантиметров, питался семь раз в день и соблюдал диету на 16 500 калорий. К сожалению, это не первый подобный случай: в марте этого года от внезапной остановки сердца умер 28-летний бодибилдер Дмитрий Кибак, а в августе в возрасте 48 лет скончался бодибилдер и актер Евгений Мишин, который 20 лет назад переехал в США из России. Чем опасны большие физические нагрузки для организма и могут ли они стать причиной внезапной смерти в молодом возрасте, разбиралась «Вечерняя Москва».

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Врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин объяснил, что чрезмерные физические нагрузки «не запрограммированы» в человеческом организме. Все люди «рассчитаны» на нормальные нагрузки, причем усредненная норма для каждого индивидуальна.

«Когда мы говорим о чрезмерных нагрузках, мы подразумеваем, что наши органы испытывают колоссальные давление и напряжение, происходит изменение положения тела и так далее. Тело испытывает нагрузки, на которые оно не рассчитано. Оно может быть натренированным, но не факт, что такие упражнения не забирают будущие дни жизни», — рассказал врач.

Конечно, любой человек иногда может превышать свой лимит по нагрузкам, например, для переноса каких-либо тяжестей. Но совсем другое дело, когда такие испытания поставлены «на поток» — на постоянную жизнь с тяжестью и преодолением.

«Чрезмерная нагрузка не предусмотрена человеческим организмом. Натренировать тело можно, но не факт, что его хватит надолго», — предупредил кардиолог.

Смерть в молодом возрасте характерна не только для бодибилдеров, но и для других спортсменов, которые тоже испытывают колоссальную нагрузку. Рано или поздно они сталкиваются с изменениями в своем организме — вплоть до инвалидности.

«Когда мы говорим о смерти молодых спортсменов, как правило, на вскрытии мы потом находим у них различные аномалии, например сердечно-сосудистой или других систем. То есть если бы человек жил обычной жизнью, то мог бы дожить до 100 лет. Но когда он занимается спортом и испытывает достаточно серьезную нагрузку, то, к сожалению, может произойти то, что случается», — отметил терапевт.

Каждый человек рождается с определенной конституцией тела, она зависит от генетики. Например, у кого-то в роду есть худые, а у кого-то полные люди. Так, когда худой человек начинает заниматься своей физической формой и увеличивает нагрузку, то растет и мышечная масса.

«Другой вопрос — может ли сердце обслуживать эти мышцы, способно ли оно прокачивать кровь по сосудам? У таких людей возникают ранние изменения сердечно-сосудистой системы», — предостерег Кондрахин.

Некоторые бодибилдеры начинают колоть себе стероиды, чтобы быстрее набрать мышечную массу. В этом случае получается игра в русскую рулетку, считает собеседник «ВМ».