В Грозном создадут биолабораторию для изучения опасных инфекций

Биологическую лабораторию, где будут заниматься изучением опасных инфекций, построят в Грозном в рамках договоренности властей Чечни и Роспотребнадзора.

© тасс

Какие инфекции предполагается исследовать в новом научном центре, где он расположится и когда начнет работу — не уточняется.

Перед стартом форума в Роспотребнадзоре сообщали, что в России начинается сезонный подъем заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19. На прошлой неделе в стране количество заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось на 49,7% по сравнению с предыдущей неделей, зарегистрировано свыше 705 тысяч случаев. Кроме того, как сообщается в телеграм-канале ведомства, за неделю зарегистрировано свыше 32 тысяч случаев COVID-19, что на 29,8% выше, чем неделей ранее. На территории страны доминирующим вариантом остается линии JN.1, в том числе сублинии JN.1*, KS.1, и JN.1.16.1.

ТАСС — генеральный информационный партнер IV Евразийского женского форума, который проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 20 сентября. Основная тема форума — «Женщины за укрепление доверия и глобальное сотрудничество». Организаторами выступают Совет Федерации и Межпарламентская ассамблея государств — участников СНГ.