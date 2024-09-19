Терапевт раскрыла, помогают ли на самом деле горчичники при лечении ОРВИ
Горчичники не оказывают значимого терапевтического действия при лечении ОРВИ, рассказала NEWS.ru терапевт Анастасия Тимощенко. По ее словам, за счет согревающего и отвлекающего действия они могут снять часть симптомов, в том числе из-за эффекта плацебо.
«Горчичники оказывают согревающее действие, расширяя капилляры, отсюда покраснение и ощущение тепла за счет притока крови. Чаще всего их применяли при ОРВИ с болью в горле, кашлем и насморком. Но реального терапевтического действия они не оказывают. Их действие основано на эффекте плацебо, из-за чего пациент перестает жаловаться на часть симптомов», — подчеркнула Тимощенко.
Она заявила, что горчичники также используют при болях в спине и гипертоническом кризе для отвлекающего действия. При этом, как отметила врач, их категорически нельзя использовать при индивидуальной непереносимости, повреждениях кожи, а также применять на слизистых оболочках.
«Горчичники нельзя использовать при индивидуальной непереносимости, на слизистых оболочках, а также в области молочных желез», — объяснила Тимощенко.
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