Помогают ли на самом деле горчичники при лечении ОРВИ

Горчичники не оказывают значимого терапевтического действия при лечении ОРВИ, рассказала NEWS.ru терапевт Анастасия Тимощенко. По ее словам, за счет согревающего и отвлекающего действия они могут снять часть симптомов, в том числе из-за эффекта плацебо.

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«Горчичники оказывают согревающее действие, расширяя капилляры, отсюда покраснение и ощущение тепла за счет притока крови. Чаще всего их применяли при ОРВИ с болью в горле, кашлем и насморком. Но реального терапевтического действия они не оказывают. Их действие основано на эффекте плацебо, из-за чего пациент перестает жаловаться на часть симптомов», — подчеркнула Тимощенко.

Она заявила, что горчичники также используют при болях в спине и гипертоническом кризе для отвлекающего действия. При этом, как отметила врач, их категорически нельзя использовать при индивидуальной непереносимости, повреждениях кожи, а также применять на слизистых оболочках.

«Горчичники нельзя использовать при индивидуальной непереносимости, на слизистых оболочках, а также в области молочных желез», — объяснила Тимощенко.

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