Врач предупредил, о каких болезнях говорят изменения пальцев рук и ног

Изменения во внешнем виде пальцев рук и ног могут стать важным ключом в диагностике различных заболеваний. О каких проблемах сигнализируют такие признаки, «Вечерней Москве» рассказала терапевт Айгуль Муфтахетдинова.

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Итак, по словам врача, наиболее характерные признаки, свидетельствующие о наличии серьезных патологий, следующие:

Пальцы «барабанные палочки» и ногти «часовые стекла» (пальцы Гиппократа)

Характеризуются утолщением концевых фаланг пальцев и деформацией ногтей, напоминающих выпуклую линзу. Эти изменения в 80 процентах случаев указывают на хронические заболевания легких и сердца, таких как рак легких, фиброз легких, врожденные пороки сердца, инфекционный эндокардит. Также могут встречаться при циррозе печени и воспалительных заболеваниях кишечника.

Деформация пальцев при ревматоидном артрите: «шея лебедя», «бутоньерка» и «плавник моржа»

Эти изменения связаны с хроническим воспалением суставов, что приводит к деформации пальцев и потере их функциональности.

Подагра и подагрические узлы

Характеризуются отложением кристаллов мочевой кислоты в суставах, особенно часто поражается сустав большого пальца стопы. С течением времени образуются болезненные тофусы, ограничивающие подвижность.

Меланома ногтевого ложа

Появление пигментных полос или пятен на ногте может указывать на меланому — редкую, но опасную форму рака кожи.

Койлонихия («ложкообразные ногти»)

Этот классический признак железодефицитной анемии, но также может быть связан с гипотиреозом, ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом, болезнями соединительной ткани (системная красная волчанка).

Синдром Рейно

Характеризуется эпизодами спазма сосудов, что приводит к нарушению кровоснабжения пальцев. В результате пальцы приобретают бледно-синеватый оттенок, а затем происходит покраснение после восстановления кровотока. Часто ассоциируется с системной склеродермией, системной красной волчанкой.

Псориаз и псориатический артрит

Псориаз может проявляться не только кожными высыпаниями. Ногти могут становиться толстыми, ломкими, на их поверхности появляются точечные углубления. Псориатический артрит приводит к воспалению и деформации суставов пальцев, вызывая боль и ограничение подвижности.

Диабетическая стопа

Периферическая микроангиопатия при сахарном диабете приводит к изменению цвета кожи, появлению язв и даже гангрене.

Линии Бо

Это глубокие поперечные борозды на ногтях, они могут появляться после тяжелых заболеваний, значительного стресса или травмы, например, после инфаркта миокарда, химиотерапии, инфекционных заболеваний.

Линии Миса

Белые поперечные линии на ногтях могут быть признаком хронической почечной недостаточности, отравления тяжелыми металлами (таллием, мышьяком), некоторых инфекций, сердечно-сосудистых заболеваний.

Ногти Терри

Ногти Терри отличаются тем, что почти вся ногтевая пластина матово-белого цвета, а ногтевая лунка не видна. Наиболее характерно для цирроза печени и застойной сердечной недостаточности. Но могут иметь место и при физиологическом старении.