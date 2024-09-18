Перечислены признаки неалкогольной жировой болезни печени

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) - заболевание, которое может поразить любого человека вне зависимости от возраста или образа жизни. Часто оно остаётся незамеченным до самой поздней стадии.

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Вот пять симптомов, указывающих на наличие неалкогольной жировой болезни печени.

Вы можете чувствовать себя чрезмерно уставшим. Когда печень перегружена избытком жира, она с трудом выполняет жизненно важные функции. Это приводит к истощению.

Вы можете ощущать боль или дискомфорт в правой верхней части живота. Это место, где расположена печень.

У вас может произойти непреднамеренное увеличение веса. Это связано с тем, что резистентность к инсулину может увеличить накопление жира в печени, повреждая ее клетки и нарушая их способность нормально функционировать.

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Ваша моча может стать тёмной. Это может указывать на запущенную НАЖБП.

Ваша кожа или ваши глаза могут иметь жёлтый оттенок. Желтуха возникает при прогрессировании поражения печени.

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