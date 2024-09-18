Минздрав предложил расширить перечень онкоскринингов в России

Онкоскрининги, которые в настоящее время используются в России для выявления девяти заболеваний, требуют обновления и расширения списка локализаций злокачественных опухолей. Об этом заявила директор департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Екатерина Каракулина.

Каракулина отметила, что скрининги для диагностики злокачественных новообразований были утверждены пять лет назад и охватывают девять основных заболеваний.

— Возможно, пришло время вносить изменения... Нужно увеличить количество локализаций, — сказала она на Международном форуме онкологии и радиотерапии "Ради жизни", передает РИА "Новости".

В текущий перечень скринингов входят выявление злокачественных новообразований шейки матки и молочных желез у женщин, рака предстательной железы у мужчин, а также опухолей толстого кишечника, прямой кишки, пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. Также предусмотрены осмотры для выявления визуальных и других локализаций онкологических заболеваний.