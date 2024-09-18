В Екатеринбурге врачи спасли от инфаркта 89-летнюю пенсионерку

В Екатеринбурге врачи Центральной городской клинической больницы №24 успешно прооперировали 89-летнюю пенсионерку с острым инфарктом миокарда. Существенную роль сыграло и оборудование. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

– На основании полученных данных медики приняли решение установить стенты для восстановления проходимости коронарных артерий. Во время операции, продолжавшейся 1,5 часа, кровоток удалось нормализовать, однако течение инфаркта осложнилось фибрилляцией желудочков, что потребовало оперативной реанимации, – говорится в сообщении.

В результате пенсионерка была спасена. После операции она провела сутки под наблюдением врачей. После ее выписали, и она чувствует себя значительно лучше.

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