Какие симптомы указывают на передозировку витамином D

Тошнота и потеря веса: врач предупредил о симптомах передозировки витамином D
Многие люди принимают витамин D для профилактики и без назначения врача. Какой вред здоровью может принести такая самодеятельность, «Клопс» узнал у калининградского терапевта Алёны Береговой.
Витамин синтезируется в кожных покровах под воздействием солнца. Одновременно он поступает в организм человека с пищей: молоком, яйцами, творогом и сметаной. Его содержание отмечено и в говяжьей печени, мясе и в жирной рыбе.
«Если вы не сдавали анализы и не знаете, есть ли у вас дефицит этого вещества, то просто так пить для профилактики этот витамин не стоит», — предупредила доктор.
Корректирующие дозы и форму препарата подбирает врач, продолжила Береговая. В противном случае может возникнуть переизбыток вещества в организме.
«Это грозит серьёзными проблемами с сердцем. Ухудшается работа клапанного аппарата, и возникает аритмия. Не исключены повреждения печени», — обратила внимание терапевт.
Признаки передозировки витамином D
- Тошнота,
- Хроническая усталость,
- Расстройство пищеварения,
- Жажда,
- Снижение аппетита и потеря веса.
Излишек витамина D может возникнуть из-за приёма лекарственных препаратов или БАДов с этим веществом. Это может случиться, если принимать их длительное время или в больших дозах.
«Неприятные симптомы могут проявляться как в первые сутки, так и через несколько дней после поступления активных соединений в организм», — заключила доктор.