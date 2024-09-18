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Тошнота и потеря веса: врач предупредил о симптомах передозировки витамином D

Многие люди принимают витамин D для профилактики и без назначения врача. Какой вред здоровью может принести такая самодеятельность, «Клопс» узнал у калининградского терапевта Алёны Береговой.

Какие симптомы указывают на передозировку витамином D
© РИА Новости

Витамин синтезируется в кожных покровах под воздействием солнца. Одновременно он поступает в организм человека с пищей: молоком, яйцами, творогом и сметаной. Его содержание отмечено и в говяжьей печени, мясе и в жирной рыбе.

«Если вы не сдавали анализы и не знаете, есть ли у вас дефицит этого вещества, то просто так пить для профилактики этот витамин не стоит», — предупредила доктор.

Корректирующие дозы и форму препарата подбирает врач, продолжила Береговая. В противном случае может возникнуть переизбыток вещества в организме.

«Это грозит серьёзными проблемами с сердцем. Ухудшается работа клапанного аппарата, и возникает аритмия. Не исключены повреждения печени», — обратила внимание терапевт.

Признаки передозировки витамином D

  • Тошнота,
  • Хроническая усталость,
  • Расстройство пищеварения,
  • Жажда,
  • Снижение аппетита и потеря веса.

Излишек витамина D может возникнуть из-за приёма лекарственных препаратов или БАДов с этим веществом. Это может случиться, если принимать их длительное время или в больших дозах.

«Неприятные симптомы могут проявляться как в первые сутки, так и через несколько дней после поступления активных соединений в организм», — заключила доктор.

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