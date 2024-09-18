Как беременность влияет на акне

Беременность не избавляет от акне, рассказала «Леди Mail» врач-дерматолог, косметолог Екатерина Константиновская. По ее словам, основные причины этого заболевания — генетическая предрасположенность и бактериальная инфекция.

Дерматолог указала, что при беременности уровень таких гормонов, как эстроген и прогестерон, резко увеличивается и может по-разному повлиять на состояние кожи. У некоторых женщин оно действительно улучшается из-за эстрогенов, которые снижают воспаления, а у других прогестерон активизирует сальные железы, из-за чего появляются новые высыпания.

Как правило, акне исчезает или уменьшается в первом триместре беременности, но в третьем триместре ситуация может ухудшиться. Это связано с повышением концентрации материнских андрогенов и увеличением выработки кожного сала, — объяснила Константиновская.

Она добавила, что женщины с акне склонны к его рецидиву при беременности из-за иммунных факторов.

Врач отметила, что при планировании беременности женщинам могут назначить гормональную терапию для поддержки фертильности и исправления гормональных дисбалансов. Однако это может только ухудшить состояние кожи — например, прогестины активизируют работу сальных желез, что вызывает увеличение акне. При этом у некоторых женщин действительно могут появиться улучшения при гормональной терапии.

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