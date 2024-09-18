От заболеваний сердца до клинической депрессии: чем опасен недосып

В условиях современного ритма жизни многие люди жертвуют полноценным ночным отдыхом в стремлении повысить свою продуктивность. Ярким примером такой экстремальной практики является японец Дайсуке Хори, который, по его собственным словам, на протяжении последних 12 лет спит всего 30 минут в сутки. Это его усилия он объясняет желанием «удвоить» свою жизнь. Однако медицинские специалисты предупреждают о серьезных рисках, связанных с подобным образом жизни.

По мнению специалистов, недостаток сна может привести к серьезным последствиям для здоровья. Кандидат медицинских наук и невролог Вячеслав Ананенко утверждает, что даже малый недосып, состоящий из всего 1-2 часов, может спровоцировать сбои в работе организма на клеточном уровне. Исторически сложилось так, что биологические ритмы человека были адаптированы к природным циклам, и смена дня и ночи играет важную роль в состоянии здоровья. Днем организм использует свою энергию, а ночью происходит восстановление и «ремонт» повреждений, полученных в течение дня.

Для поддержания нормального функционирования организма требуется не менее 7 часов непрерывного сна. В противном случае мозг не в состоянии обработать всю информацию и активировать необходимые процессы восстановления. При этом под угрозой оказывается гипоталамус, который управляет внутренними органами и отвечает за выработку различных гормонов.

При отсутствии достаточного количества сна гипоталамус начинает реагировать, посылая тревожные сигналы в организм, что усиливает выработку кортизола, известного как гормон стресса. Это может вызвать цепочку негативных реакций в работе сердечно-сосудистой, пищеварительной систем и других органов.

Последствия хронического недосыпа могут варьироваться от сердечных заболеваний до психических расстройств. Проблемы со сном часто связывают с распространенными симптомами, такими как головные боли, депрессия, тревожность и другие психосоматические расстройства, что лишь подчеркивает необходимость полноценного отдыха.

Стоит отметить, что ущерб, наносимый организму при недостатке сна, может развиваться незаметно. Так, изменения могут накапливаться со временем, истощая физические ресурсы организма и способствуя ускоренному старению.

В связи с этим эксперты в области медицины настоятельно рекомендуют тем, кто пренебрегает сном, обратить внимание на свои привычки и увеличивать длительность отдыха до 7 часов и более. Это поможет снизить риски серьезных заболеваний и сохранить здоровье. Правильное отношение к ночному отдыху может стать залогом не только физического, но и психического благополучия, что столь важно в бурном ритме современной жизни.

Материал носит ознакомительный характер. Для постановки диагноза и назначения лечения следует обращаться к Вашему лечащему врачу.