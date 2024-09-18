Врач Елена Пятенко поделилась признаками, по которым можно определить, что консервативное лечение уже не работает и пора переходить к более решительным действиям.

Варикозное расширение вен нижних конечностей – это состояние, с которым сталкиваются многие люди, и оно далеко не всегда требует хирургического вмешательства. На ранних стадиях заболевания чаще всего применяются консервативные методы лечения. Однако варикоз может прогрессировать, и в какой-то момент эти методы перестают быть эффективными. Как понять, когда пора обратиться к хирургу, и какие критерии помогут определить, что оперативное лечение уже необходимо? Об этом мы поговорили с Еленой Пятенко, врачом-терапевтом, преподавателем Американо-Канадской и Кристовской медицинских школ.

Что такое варикоз и как он лечится консервативно?

Варикоз – это заболевание, при котором вены на ногах расширяются и теряют свою эластичность. Кровь в таких венах начинает застаиваться, поскольку клапаны, которые должны помогать её циркуляции, перестают работать. В результате ноги отекают, появляется тяжесть, боль, а со временем на коже становятся видны расширенные вены.

"В начале заболевания консервативное лечение может быть вполне эффективным, если его правильно подобрать и соблюдать все рекомендации," — объясняет Елена Пятенко.

В него входят несколько основных компонентов:

Компрессионный трикотаж. Ношение специальных чулок или колготок помогает поддерживать вены в тонусе и улучшает кровообращение. Это не устраняет варикозные вены, но значительно снижает риск осложнений.

Медикаменты. Препараты-венотоники укрепляют сосудистую стенку и помогают улучшить отток крови от ног. Они снижают отечность и уменьшают дискомфорт, но не решают проблему расширенных вен.

Физическая активность. Ходьба, плавание, легкие упражнения поддерживают кровообращение и предотвращают застой крови в венах.

Контроль веса и образ жизни. Снижение массы тела, избегание длительного стояния и сидения, регулярные перерывы в работе — это помогает уменьшить нагрузку на вены и предотвратить ухудшение состояния.

На ранних стадиях заболевания, эти меры могут быть достаточно эффективными для улучшения самочувствия и предотвращения прогрессирования варикоза. Но как понять, что этого недостаточно?

Когда консервативное лечение перестает работать?

Со временем консервативные меры могут перестать приносить ощутимый результат. Когда симптомы становятся более выраженными или возникают осложнения, требуется пересмотреть подход к лечению. Елена Пятенко выделяет несколько ключевых признаков, которые указывают на то, что пора задуматься об оперативном вмешательстве:

Постоянная боль и отечность, которые не проходят, несмотря на лечение. Если человек регулярно использует компрессионный трикотаж, принимает венотоники и занимается физическими упражнениями, но боль и отеки не исчезают, это первый сигнал о том, что консервативные меры больше не работают.

Изменения кожи. Появление на коже ног гиперпигментации (потемнение), экземы, трофических язв — это явный знак серьёзных проблем с кровообращением. "Когда появляются такие изменения, это означает, что ткани ног не получают достаточно кислорода, и это грозит осложнениями," — подчёркивает Елена Пятенко.

Тромбофлебит. Воспаление вен с образованием тромбов – это опасное осложнение варикоза, которое требует срочного хирургического вмешательства, чтобы избежать тромбоэмболии и других опасных последствий.

Повторное появление варикозных вен после минимально инвазивных процедур. Если варикозные вены возвращаются после процедур, таких как склеротерапия, это может говорить о том, что они требуют более радикального лечения.

Какую операцию выбрать?

Современная медицина предлагает несколько вариантов хирургического лечения варикоза, и выбор метода зависит от стадии заболевания и состояния пациента. Вот основные методы, которые используются сегодня:

Лазерная абляция. Это малоинвазивная процедура, при которой лазерный луч воздействует на стенки варикозной вены, «запаивая» её. Вена перестает функционировать, и кровь перенаправляется по здоровым сосудам.

"Это один из самых безопасных методов с коротким восстановительным периодом," — объясняет Елена Пятенко.

Склеротерапия. При этом методе в вену вводится специальный препарат, который вызывает её слипание и постепенное исчезновение. Этот метод применяется для лечения небольших и средних вен, но не эффективен при крупных варикозных узлах.

Флебэктомия. Классический метод хирургического удаления крупных варикозных вен через небольшие разрезы на коже. Несмотря на инвазивность процедуры, современные техники позволяют провести операцию с минимальной травматизацией и быстрым восстановлением.

Радиочастотная абляция. Этот метод аналогичен лазерной абляции, но вместо лазера используется радиочастотное излучение. Метод эффективен и подходит для лечения крупных вен.

Что делать, если варикоз прогрессирует?

Когда варикозное расширение вен перестаёт поддаваться консервативному лечению, важно своевременно обратиться к флебологу для определения дальнейшей тактики. Оперативное вмешательство не только улучшает самочувствие, но и предотвращает серьёзные осложнения, такие как тромбофлебит и трофические язвы.

Важно понимать, что каждый случай варикоза уникален.

"Решение о необходимости хирургического вмешательства должно приниматься на основании индивидуальных показателей пациента, его общего состояния здоровья и стадии заболевания," — подчеркивает Елена Пятенко.

Консультация с опытным специалистом поможет оценить ситуацию и выбрать наиболее подходящий метод лечения.

Заключение

Если у вас диагностирован варикоз, важно следовать рекомендациям врача и вовремя принимать меры для предотвращения осложнений. Консервативные методы лечения могут эффективно снижать симптомы на ранних стадиях, но если вы заметили, что они перестали помогать, а ваше состояние ухудшается, пора рассмотреть вопрос об операции. Современные методы хирургического лечения варикоза безопасны, эффективны и позволяют восстановить нормальное качество жизни, предотвратив дальнейшее развитие заболевания.

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