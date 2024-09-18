Почему нельзя лечить зависимости дома

Зависимости нельзя лечить дома, так как этот процесс должны контролировать специалисты, рассказал в беседе с LIFE.ru врач психиатр-нарколог Алексей Казанцев. По его словам, проходить такое лечение нужно в стационаре, где нет доступа к алкоголю и наркотикам.

Лечить на дому — это большие риски. У тех, кто употребляет наркотики, например, любая малейшая передозировка препаратами может привести к параличу дыхательного центра, так называемому передозу. А тут и препарат, и употребить могут, это частая история, когда кто-то кого-то прокапал, а человек потом взял и употребил, то есть, усилил действие, — объяснил медик.

Врач отметил, что выбирать следует только те медицинские учреждения, у которых есть лицензии. Если смешать неизвестные лекарства с алкоголем или наркотиком, человек может умереть. В таком случае важно вовремя оказать ему необходимую помощь, добавил Казанцев.

Ранее в Красноярском крае задержали девять человек после смерти троих пациентов от капельниц, сообщили в ГСУ СКР по региону и Хакасии. Уточняется, что погибшие граждане страдали от алкогольной и наркотической зависимостей. Согласно предварительным данным, фигуранты за деньги оказывали на дому незаконные услуги по выводу из абстинентного состояния.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.