Названы главные симптомы пяти видов женского рака

По статистике, менее половины женщин обращают внимание на тревожные признаки заболеваний, говорится в сообщении ведущей национальной благотворительной организации Великобритании The Eve Appeal, занимающейся исследованием пяти видах гинекологического рака: рака матки, яичников, шейки матки, вульвы и влагалища. Эксперты организации назвали главные симптомы этих смертельно опасных болезней, пишет The Sun.

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По словам генерального директора организации Афины Ламнисос, только 45 процентов женщин обращаются за медицинской помощью при появлении кровянистых выделений после прекращения менструации, а еще меньше идут к врачу при кровотечениях между менструациями. Между тем, предупредили эксперты, это главные признаки проблем с женским здоровьем.

Ланисос также указала на явные симптомы рака яичников. Она призвала не оставлять без внимания увеличение размера живота и частое вздутие, боли в области таза, спины и живота, необъяснимое изменение в работе кишечника, трудности с приемом пищи, быстрое чувство насыщения или тошноту, постоянные позывы в туалет, а также боль во время секса и усталость.

«Рак матки (или рак эндометрия) сопровождается кровотечением после менопаузы или между менструациями, выделениями из влагалища с примесью крови (розовые, коричневые, красные). Для рака вульвы, в свою очередь, характерны длительный зуд или болезненность наружных половых органов, пятна на гениталиях, язвы и шишки», — прокомментировала специалистка.

Рак влагалища, по словам специалистки, можно заподозрить по кровотечениям, выделениям с неприятным запахом, боли во время секса, присутствию ощутимой опухоли, постоянной боли в тазу и боли при мочеиспускании.

Рак шейки матки может развиться у женщин любого возраста, но чаще всего его диагностируют в 30-34 года, предупредили эксперты. Симптомы рака шейки матки не всегда очевидны, и заболевание может протекать бессимптомно, пока не достигнет поздней стадии. При появлении кровотечения или боли во время секса, выделений с неприятным запахом необходимо сразу обращаться к врачу.

Ранее онколог Дмитрий Субботин назвал рак яичников «тихим убийцей», так как часто он не имеет симптомов на ранних стадиях. По его словам, в некоторых случаях заболевание можно распознать по усиленному метеоризму.