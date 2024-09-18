Диетолог назвала продукты, способные вызвать рак печени

Употребление жирного мяса, алкоголь, продукты с высоким содержанием сахара оказывают негативное влияние на печень, заявила диетолог Людмила Микитюк. В беседе с NEWS.ru специалист уточнила, что в некоторых случаях дело доходит до гибели клеток, что способствует развитию раковых опухолей.

Любые виды алкоголя дают повышенную нагрузку на работу печени и вызывают гибель ее клеток, способствуют развитию цирроза и даже такого заболевания, как рак, — заметила она.

Торты, пирожные, газировка также могут быть вредны. В большей степени отрицательное действие имеют газированные напитки с фруктозой и сахарозаменители на основе фруктозы, добавила медик. Кроме того, они увеличивают бактериальный рост в кишечнике и нарушают циркуляцию желчных кислот. Также не рекомендуется употреблять в больших количествах жирные мясные и молочные продукты, бульоны на высококалорийной рыбе и мясе.

Избыток жиров может вызвать жировую болезнь печени и воспаление клеток данного органа. А также такая популярная приправа как соль. Она в большом количестве нарушает процесс переваривания и усвоение жиров, увеличивая тем самым нагрузку на печень, — заключила врач.

Ранее и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Ирина Лялина рассказала, что губительным для печени является злоупотребление алкоголем, фастфудом и малоподвижный образ жизни. По ее словам, этот орган также страдает из-за привычки не спать по ночам.