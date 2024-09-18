Проведена операция мальчику с воронкообразной деформацией грудной клетки

Врачи городской детской больницы №17 в Уфе прооперировали мальчика с воронкообразной деформацией грудной клетки. Об этом в соцсетях сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Отмечается, что у 80% детей заболевание проявляется на первом году жизни, но прогрессирование происходит в периоды наиболее максимального роста ребенка. Костная ткань запаздывает за ростом хрящей, из-за чего грудина вворачивается внутрь. Эта аномалия часто вызывает нарушение работы внутренних органов и функций легких и сердца.

Врачи уфимской больницы провели хирургическую коррекцию, которой предшествовала долгая предоперационная подготовка. Большой команде пульмонологов, ортопедов и хирургов удалось восстановить нормальную анатомию грудной клетки. Послеоперационный период прошел без осложнений, пациента выписали. Сейчас он находится дома.

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