Пенис мужчины превратился в кость

Мужчина упал на улице и случайно узнал, что его половой орган превратился в кость. Об этом пишет LadBible.

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Необычный случай произошел в США в 2019 году. 63-летний мужчина обратился в больницу после падения на тротуаре, он пожаловался врачам на боль в колене. При этом пациент мог самостоятельно садиться и вставать. Медики решили сделать рентген бедра, чтобы исключить трещину, которая могла спровоцировать болевые ощущения в колене. Однако вместо проблем с бедром врачи обнаружили нечто иное: на снимке пенис мужчины выглядел как кость.

Оказалось, что мужчина страдал от чрезвычайно редкого заболевания, известного как окостенение пениса. Его пенис стал «внескелетной костью», из-за того, что в тканях накопился кальций. У пациента не было никаких других симптомов, типичных для этого состояния, таких как выделения или отек. Однако после постановки диагноза никаких дополнительных обследований не проводилось, поскольку он решил покинуть больницу вопреки рекомендациям врачей.

Хотя известно всего около сорока подобных случаев, существуют варианты лечения в зависимости от степени окостенения. Наиболее распространенной причиной окостенения полового члена является болезнь Пейрони, при которой внутри него образуется фиброзная ткань. Другими причинами могут быть травма, поздняя стадия заболевания почек и другие состояния, вызывающие накопление кальция в организме.

Ранее сообщалось, что мужчина потерял одно яичко из-за операции и столкнулся со сложностями в интимных отношениях. Мужчина опасается, что его особенность испугает женщин, поэтому избегает орального секса.