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Глава Роспотребнадзора: массовой вакцинации от коронавируса не будет

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что массовая вакцинация от коронавируса не планируется. Попова объяснила это пристальным вниманием к гриппу.

Глава Роспотребнадзора: массовой вакцинации от коронавируса не будет
© Ferra.ru

Ведомство делает акцент на вакцинацию от гриппа, поскольку тяжесть этого вируса не меняется ежегодно, как в случае с COVID-19, поэтому осложнения могут иметь весьма серьёзный характер.

«Мы сегодня не планируем массовые прививки против коронавируса, хотя при необходимости лечащие врачи, конечно, назначат их», — сообщила Анна Попова.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Болезни и лекарства
Анна Попова
Роспотребнадзор