Врач: для соблюдения безглютеновой диеты необходимы медицинские показания

Кандидат медицинских наук, директор по лабораторной медицине и производству компании «ЛабКвест» и «Q-Клиника» Любовь Станкевич рассказала о важности полноценного питания и вреде безглютеновой диеты без медицинских показаний.

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Соблюдать строгий отказ от глютена нужно при целиакии — непереносимости глютена, содержащегося в злаковых. Но это вещество может содержаться и в соусах, сосисках, колбасах, паштетах, муке.

Если же отказываться от продуктов, содержащих глютен, без назначения врача, можно спровоцировать дефицит витамина В, содержащегося в злаках.

«Отказ от глютена стал популярным в том числе и среди тех, у кого нет медицинских причин для этого. Надо учитывать, что существует и непереносимость глютена, и аллергия на него, но настоящая генетически детерминированная целиакия — это заболевание, которое встречается у очень небольшого процента людей. Поэтому, перед тем как отказываться от глютена, лучше пройти диагностику и не лишать себя пищевого разнообразия витаминов и микроэлементов без конкретной медицинской причины», — отметила врач.

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