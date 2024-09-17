Массовая гибель людей от супербактерии к 2050 году: кто в зоне риска

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и ведущие мировые медики сделали тревожное заявление: к середине столетия от инфекций, вызванных бактериями, устойчивыми к действию антибиотиков, может погибнуть более 39 миллионов человек. По их прогнозам, уровень смертности от этих инфекций к 2050 году почти удвоится по сравнению с текущей ситуацией. Врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок рассказал «Вечерней Москве», кто в зоне риска и как защититься от супербактерий.

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Что известно о супербактериях

По словам Болибока, супербактерии — это обычные, самые распространенные бактерии, которые приобретают множественную лекарственную устойчивость.

— Они становятся устойчивыми ко всем антибактериальным препаратам, антибиотикам. Самый отъявленный — это золотистый стафилококк. Также встречаются различные варианты кишечной палочки, которая поражает организм человека, и клебсиеллы, — рассказал иммунолог.

Эксперт отметил, что эти бактерии в основном создают угрозу жизни у человека, который имеет к ним чувствительность.

— В организме начинается воспалительный процесс, пациента госпитализируют, начинают лечить, но выясняется, что в этот момент лечить нечем, потому что бактерии ко всему устойчивы. Супербактерии нападают, прежде всего, на людей с ослабленной иммунной системой, то есть предрасположенных к заражению, например, ВИЧ-инфицированных пациентов и зараженных рецидивирующим герпесом, — сообщил врач.

Специалист добавил, что коронавирус и плохая экологическая ситуация в мире способствуют снижению иммунитета и заражению супербактериями.

— Пандемия коронавируса привела к тому, что у многих людей значительно снизился иммунитет. Отмечу, что плохая экология, токсические воздействия электронных сигарет, неправильного питания могут понижать иммунитет, и большее количество людей становится восприимчивы к этим супербактериям. Соответственно, эти микробы будут вызывать большее количество заболеваний и смертей, — пояснил собеседник «ВМ».

Как защититься от супербактерий

Иммунолог подчеркнул, что супербактерии — это обычные распространенные микробы, которые постоянно находятся рядом с человеком и циркулируют внутри него. Они передаются по воздуху — это респираторные инфекции. Однако наиболее опасное место для заражения — это больницы:

— Также супербактерии могут передаваться пищевым путем через продукты питания. Самый банальный микроб может стать супермикробом, когда приобретает резистентность к многим видам антибиотиков. В большинстве случаев она развивается в условиях больницы. Много людей лечат сразу несколькими видами антибиотиков в палатах интенсивной терапии и реанимациях, инфекционные и туберкулезные отделения. Чаще всего в таких местах из обычных бактерий получаются суперрезистентные, которые распространяются от человека к человеку.

Если пациент не чувствителен к супербактерии, то он не заболевает, но может быть переносчиком. Например, больничный персонал может заразить других людей в общественном транспорте или других местах, напомнил врач.

По его мнению, лучшая защита от супермикробов — это здоровый образ жизни и поддержка иммунитета.