Опасно ли носовое кровотечение для здоровья

Носовое кровотечение (эпистаксис) чаще всего не представляет серьезной опасности для здоровья. Об этом изданию «Тюменская область сегодня» рассказал врач-токсиколог Михаил Кутушов.

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По его словам, обычно его легко можно остановить в домашних условиях. Однако, если кровотечения происходят обильно и часто, это может говорить о серьезных проблемах, предупредил врач. К ним относятся высокое кровяное давление или расстройства свертываемости. Они могут сопровождаться головокружением, слабостью, затрудненным дыханием.

«Если же кровотечения из носа вызваны скачками артериального давления, то потребуется его коррекция при помощи медикаментозного лечения, назначенного специалистом. В случаях устойчивых или трудноизлечимых кровотечений может потребоваться хирургическая операция», — уточнил Кутушов.

Врач-отоларинголог Андрей Старосветский до этого говорил, что при носовом кровотечении важно не запрокидывать голову назад, лучше всего сесть, немного наклониться вперед и зажать крылья носа пальцами на 15-20 минут, важно следить за тем, сколько крови при этом теряет человек.

Ранее врач объяснил, что делать если кровь из носа пошла на улице.