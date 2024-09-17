Врач рассказал про особенности сезонной аллергии

Поллиноз — это сезонная аллергия, которая обычно напоминает о себе с апреля и продолжается несколько месяцев. Что вызывает острые реакции осенью и как их не спутать с признаками ОРВИ, «Клопс» рассказала врач-аллерголог Яна Бычкова.

Сезонные реакции организма из года в год проявляются в одно и то же время, прокомментировала доктор. Симптомы поллиноза — зуд в носу, насморк, чихание и слезотечение.

«Осенью аллергию провоцируют сорные травы: полынь, золотарник и лебеда. Как правило, пациенты испытывают дискомфорт до середины октября», — отметила врач.

В некоторых случаях аллергия может не отступать до первых морозов: например, при реакции на плесень.

«После того как опадает листва с деревьев, она начинает гнить, и вредоносные споры грибков активно выделяют свои аллергены», — пояснила Бычкова.

Насморк может усилиться после пребывания на природе. Это тоже характерный симптом сезонной аллергии, продолжила специалист. Проявления поллиноза очень похожи на первые признаки простуды. У некоторых пациентов даже повышается температура.

«Обычно эти показатели колеблются от 37 до 37,5 градусов. Если это ОРВИ — температура поднимается выше. [Гарантированно] отличить аллергию от вируса может только врач», — обратила внимание доктор.

У врачей есть свои критерии. Например, внешний вид слизистых при этих двух заболеваниях — разный. К тому же при аллергическом насморке выделения прозрачные, а при инфекции могут быть и жёлтого или зелёного оттенка.