Ортодонт объяснил, что не так с брекетами на Wildberries

Ортодонт Бекасов: брекеты на маркетплейсах могут испортить челюсть. Сейчас такие устройства можно свободно купить всего за 1000 рублей, к примеру, на Wildberries. Но это не медицинские устройства, и они могут навредить здоровью, особенно ребёнка. Материалы брекетов вполне могут вызвать отравления. Чем ещё опасны брекеты с маркетплейсов — «Секрету фирмы» рассказал Виталий Бекасов.

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По словам Бекасова, во влажной среде брекеты с маркетплейсов могут вызвать гальваноз — это когда между двумя металлами возникает ток. Гальваноз приводит к сухости, жжению и боли во рту.

Кроме того, фальшивые брекеты могут создать серьёзные проблемы с зубами и челюстью.

"Дуги, на которых держатся брекеты, могут не совпасть с размером зубного ряда и начнут двигать зубы. Это может привести к проблемам с височно-нижнечелюстным суставом. Если носить их будет ребёнок, то ему понадобятся уже настоящие брекеты или другой способ исправления прикуса", — Виталий Бекасов, главный ортодонт сети клиник "Дентал Фэнтези".

Вред от клея

Врач подчеркнул, что фиксировать фальшивые брекеты клеем — плохая идея. По его словам, клей быстро попадает в кровь и может отравить организм.

Если брекеты не приклеивать, а время от времени снимать, их мелкие детали можно случайно проглотить или вдохнуть — а это смертельно опасно, предупредил специалист.

Кариес и воспаление

Бекасов подчеркнул, что при ношении брекетов (в том числе и фальшивых) гигиена полости рта должна быть идеальной. Иначе налёт, скопившийся вокруг брекетов, быстро приведёт к кариесу.

"Элементы, с помощью которых брекеты крепятся к дуге, нужно регулярно менять. Если этого не делать, на них собирается огромное количество бактерий, которые могут спровоцировать кариес и другие заболевания полости рта. К тому же они очень скоро будут выглядеть неопрятно", — Виталий Бекасов, главный ортодонт сети клиник "Дентал Фэнтези".

Врач призвал не экспериментировать со своими зубами и отметил, что лечение брекетами возможно только по показаниям и устанавливать их должен только ортодонт.

Ранее СМИ сообщали, что самодельные брекеты стали скупать на маркетплейсах именно подростки. Они приклеивают их к зубам суперклеем или гель-лаком. Там же они скупают наборы для пирсинга, после чего прокалывают губы в туалете.