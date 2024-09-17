В Детском клиническом центре Рошаля состоялась первая операция

В Детском клиническом центре им. Л.М. Рошаля состоялась первая операция. Хирурги провели лапароскопическое удаление паховой грыжи восьмилетнему пациенту.

© Вести Подмосковья

По данным пресс-службы Минздрава Подмосковья, первый пациент поступил вчера, а уже сегодня ему меньше чем за час удалили патологию.

Операцию произвели через небольшие проколы, поэтому процесс восстановления будет быстрым. Скоро ребенка уже планируют выписывать.

Стационар центра вчера принял первых пациентов на госпитализацию. Речь идет примерно о семидесяти детях из Москвы, Московской области и других регионов России. Сейчас в центре открыты 11 отделений, среди которых реанимационное, урологическое, хирургическое, травматологическое, кардиологическое, эндокринологическое, неврологическое и инфекционное. В дальнейшем будут функционировать 26 отделений по 28 профилям.