Самарские врачи выполнили протезирование кисти пациентке с онкологией

Ранее у 30-летней женщины выявили злокачественную опухоль с поражением пястной кости и мягких тканей кисти. Решить проблему можно было только через операцию.

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Травматолог-ортопед центра онкоортопедии СОКОД Святослав Дороганов уточнил:

- Учитывая молодой возраст пациентки, важность сохранения функциональности кисти, было принято решение об этапном оперативном лечении.

Сначала специалисты ликвидировали образование с установкой спейсера (временной конструкцией для заполнения полости удаленной пястной кости) на период адъювантной терапии (дополнительное лечение, которое назначают после основного).

Далее женщина проходила несколько курсов высокодозной химиотерапии. На контрольном обследовании зафиксировали отсутствие прогрессии заболевания. Врачи приступили к решающему реконструктивному этапу.

В итоге цементный спейсер заменили индивидуальным эндопротезом из отечественных материалов на современном оборудовании.

- Это достаточно неординарный, тонкий случай, потому что стояла задача сохранить функциональность одного из самых чувствительных и сложных органов движения, выполняющего множество функций. К счастью, все удалось. Поздравляем с этим всю команду врачей, которые вели пациентку на разных этапах, - сказал представитель самарского института-изготовителя изделия Андрей Николаенко.

Сейчас женщина уже занимается разработкой суставов кисти. Вскоре перейдет на стационарное лечение в отделении реабилитации для дальнейшего восстановления.

А недавно в Самаре онкопациенту установили эндопротез тазовой кости и спасли от ампутации.