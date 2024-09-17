Остеопат Галкин рассказал о причинах появления «вдовьего горба»

Нередко к остеопатам обращаются пациенты, которые столкнулись с таким явлением, как вдовий горб. Это локальное скопление жира в районе нижних шейных и верхних грудных позвонков.

Вдовий горб часто сопровождается болевыми ощущениями, которые локализуются в плечевом поясе. При повороте головы пациент с вдовьим горбом нередко испытывает неприятные ощущения, слышит хруст. Также холка связана с головными болями, проблемами со сном, провалами в памяти.

Помимо этого, вследствие появления жирового холма происходит деформация осанки, человек начинает сутулиться, появляется лишний вес, а верхняя часть спины приобретает скругленную форму.

В интервью «Чемпиону» Галкин рассказал, как появляется вдовий горб. Сначала на шее появляется небольшое уплотнение, боль и сутулость, скованность. В последующем ухудшается кровоток, происходит венозный застой, мозг начинает испытывать дефицит кислорода.

По словам Галкина, все это следствие сильного спазмирования мышц верхней части груди.

Также горб формируется из-за сидячей работы, слабых мышц спины и шеи, лишнего веса, гормонального нарушения у женщин.

Остеопат успокоил, что избавиться от холма можно, но только при комплексном подходе с использованием физиотерапии, силовых тренировок, гормональной терапии и хирургическим методом. При этом Галкин подчеркнул, что два последних метода несут угрозу. Что касается мазей и массажа, эффект от них недолговечен.

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