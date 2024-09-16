Стало известно об опасном заболевании любителей рыбы

Описторхоз - это паразитарное заболевание печени и желчевыводящих путей. Его вызывают плоские паразиты.

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Зачастую они находятся в рыбе, однако их почти невозможно увидеть. В длину взрослая особь составляет 5-20 мм, а размер их яиц - до 0,01 мм.

Чаще всего склонны к заражению этой болезнью мужчины, так как они чаще ездят на рыбалку, а также жители северных регионов России, ПФО, Алтая, Дальнего Востока. Еще в список попадают любители строганины и соленой, вяленой или сырой рыбы карповых пород.

Описторхоз можно подцепить, если съесть речную рыбу карповых пород. К ним относятся лещ, карась, карп, сорожка, чебак (язь), линь, пескарь, гольян или жерех. В зараженной особи может находиться до 7 тысяч личинок.

Как только инфекция попала в организм человека, его начинает тошнить, температура повышается, в правом подреберье появляется дискомфорт. Кроме того, может образоваться желтуха и жидкий стул.

Эксперты рекомендуют начать лечение незамедлительно, иначе описторхи могут сосуществовать с человеком около 30 лет. В дальнейшем они забьют своим количеством желчные ходы, и у человека образуется желтуха, которая считается одним из проявлений хронической формы описторхоза.

Лечение стоит начать со сдачи анализов. В них будут повышены эозинофилы, а в кале обнаружатся яйца описторхов. Кроме того, проявятся положительные антитела.

Если анализы показали наличие паразитов в организме, то строго важно сразу лечь в стационар под наблюдение врача-инфекциониста.

Прежде чем есть рыбу, специалисты советуют варить или жарить ее в течение 20 минут, чтобы убить паразитов.

А вот замораживать рыбу в домашних условиях не рекомендуется. Это стоит делать только в промышленных холодильниках про очень низкой температуре - от -28 до -40 градусов и длительном времени от 7 до 32 часов.

Кроме того, не убивают возбудителей и копчение, посол или просушка рыбы.

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