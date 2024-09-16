В России за семь месяцев выпуск вакцин превысил объемы 2023 года

За январь-июль текущего года российские производители вакцин выпустили 19,6 миллиарда доз, что на 400 тысяч больше чем за весь прошлый год. Об этом на Международной научно-практической конференции «Биотехнологии в России — создавая здоровое будущее: наука и практика» рассказала директор Департамента ветеринарии российского Минсельхоза Мария Новикова, сообщает «Ветеринария и жизнь».

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Заметнее всего они нарастили производство имуннобиологических препаратов для профилактики болезней домашней птицы – 19,34 миллиарда доз. Это на 3,6 процента выше всего прошлогоднего показателя. Также за указанный период произвели 59 миллионов вакцин для свиней, 19 миллионов – крупного рогатого скота и около семи миллионов – кошек и собак. На сколько это больше чем в 2023 году, не уточняется.

Всего в настоящее время в стране зарегистрировано около 2,3 тысячи лекарственных препаратов для ветеринарного применения. Доля отечественных средств из них составила уже 62 процента. Прошлогодние данные тоже не указаны. При этом Новикова отметила, что работа по наращиванию доли отечественных ветеринарных препаратов ведётся уже не первый год. «Сейчас предприятия работают ещё более активно в этом направлении», - отметила представитель Минсельхоза. Конкретными успехами специалист назвала то, что для лечения и диагностики особо значимых экономических и общих с человеком заболеваний животных используются только российские препараты.

В целом производством ветеринарных препаратов в России занимается 93 предприятия. При этом лишь 13 процентов из них относятся к государственным организациям.