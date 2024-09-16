Врачи рассказали правила оказания первой помощи

Оказывать первую помощь необходимо без паники, предупредила старший преподаватель Института дополнительного профессионального образования, тренер первой помощи Светлана Моисеенко. В разговоре с NEWS.ru эксперт отметила, что важно действовать уверенно, придерживаться универсального алгоритма и не переходить грань дозволенного.

Если вы стали свидетелем чрезвычайной ситуации и кто-то из вашего окружения нуждается в первой помощи, помните основные принципы ее оказания: действовать уверенно, без паники, придерживаться универсального алгоритма, не переходить грань дозволенного. Первая помощь — это те действия, которые мы совершаем, чтобы поддержать жизнь и здоровье человека до прибытия медиков, — пояснила Моисеенко.

По ее словам, первая помощь заключается в устранении угрозы жизни, облегчении страданий человека и предупреждении дальнейших возможных повреждений и осложнений. Она обратила внимание, что нужно сознавать ответственность и быть уверенным в собственных знаниях и навыках.

Так, уточнила тренер первой помощи, при сильном кровотечении важно его устранить. В случае отсутствия явных наружных повреждений она посоветовала проверить, находится ли человек в сознании и нет ли проблем с дыханием. Она предостерегла от проведения сердечно-легочной реанимации при отсутствии соответствующих навыков.

Вызывать медиков нужно и в том случае, если человек находится в сознании, но явно не справится без посторонней помощи. В ожидании бригады врачей поговорите с пострадавшим, уточните причину его состояния, поинтересуйтесь, не нужно ли ему принять лекарства, назначенные врачом, поддержите и успокойте, если в этом есть необходимость, — заключила Моисеенко.

Терапевт Игорь Видяскин ранее рассказал, что при ожоге кипятком нужно тут же охладить поврежденный участок кожи под краном в течение 10–20 минут. Он отметил, что в то же время необходимо убрать подальше источник опасности: чайник или стакан с горячей водой.