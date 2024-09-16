Доктор Мясников назвал признаки гепатита двух видов

В эфире популярной программы "О самом главном" известный врач Александр Мясников поднял тревожную тему – гепатиты В и С. Он подчеркнул, что миллионы людей по всему миру являются носителями этих вирусов, не подозревая о своем состоянии. Причем, по словам Мясникова, заражение сразу двумя типами гепатита – явление нередкое. А если к этому добавится вирус гепатита А, то печень может отказаться довольно быстро.

"От совокупности гепатитов в мире в год умирает почти 2 млн человек, много миллионов заражаются ежегодно. В любом случае – это немые убийцы и одна из огромнейших проблем здравоохранения. Если его не лечить, что через 15-20 лет он перейдет в цирроз печени и рак", – подчеркнул Мясников.

Кровь: это самый распространенный путь заражения. Татуировки, маникюр, стоматология, операции – все эти процедуры таят в себе риск заражения, если иглы не стерильны.

Половые контакты: при незащищенном сексе вирус может передаваться от одного партнера другому.

К сожалению, гепатиты В и С часто протекают бессимптомно, поэтому очень важно проходить регулярные обследования.

Основные симптомы:

Желтуха: пожелтение кожи и глаз – частый признак, но наблюдается не всегда.

Лихорадка.

Белый стул.

Концентрированная моча.

Лёгкое недомогание, напоминающее ОРЗ.

Помимо гепатитов, стоит следить за ферментами печени. Если их уровень повышен, даже без явных признаков гепатита, необходимо срочно сдать анализы на вирусные гепатиты.

Помните, гепатит – это серьезная болезнь, но своевременное выявление и лечение может предотвратить развитие серьезных осложнений.