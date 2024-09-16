Доктор Мясников назвал признаки гепатита двух видов

Стали известны признаки гепатите В и С
В эфире популярной программы "О самом главном" известный врач Александр Мясников поднял тревожную тему – гепатиты В и С. Он подчеркнул, что миллионы людей по всему миру являются носителями этих вирусов, не подозревая о своем состоянии. Причем, по словам Мясникова, заражение сразу двумя типами гепатита – явление нередкое. А если к этому добавится вирус гепатита А, то печень может отказаться довольно быстро.
"От совокупности гепатитов в мире в год умирает почти 2 млн человек, много миллионов заражаются ежегодно. В любом случае – это немые убийцы и одна из огромнейших проблем здравоохранения. Если его не лечить, что через 15-20 лет он перейдет в цирроз печени и рак", – подчеркнул Мясников.
- Кровь: это самый распространенный путь заражения. Татуировки, маникюр, стоматология, операции – все эти процедуры таят в себе риск заражения, если иглы не стерильны.
- Половые контакты: при незащищенном сексе вирус может передаваться от одного партнера другому.
К сожалению, гепатиты В и С часто протекают бессимптомно, поэтому очень важно проходить регулярные обследования.
Основные симптомы:
- Желтуха: пожелтение кожи и глаз – частый признак, но наблюдается не всегда.
- Лихорадка.
- Белый стул.
- Концентрированная моча.
- Лёгкое недомогание, напоминающее ОРЗ.
Помимо гепатитов, стоит следить за ферментами печени. Если их уровень повышен, даже без явных признаков гепатита, необходимо срочно сдать анализы на вирусные гепатиты.
Помните, гепатит – это серьезная болезнь, но своевременное выявление и лечение может предотвратить развитие серьезных осложнений.