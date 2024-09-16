В Новокузнецке существует высокий риск заноса бешенства

В Новокузнецке существует высокий риск заноса смертельно опасного вируса. Речь идет о бешенстве.

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Государственная ветеринарная служба Новокузнецка сообщила о высоком риске заноса вируса бешенства на территорию города. Это связано с выявлением двух неблагополучных по бешенству очагов в Топкинском и Ленинск-Кузнецком муниципальных округах в августе и сентябре 2024 года.

В пресс-службе администрации Новокузнецка напомнили, что зараженные бешенством животные становятся опасными за несколько дней, а иногда даже недель до появления первых симптомов. Поэтому не стоит трогать животных на улице.

– Если ваше животное было укушено неизвестным животным или у него появились признаки, характерные для бешенства, как можно скорее необходимо обратиться к ветеринарному специалисту, – говорится в сообщении.

Если кошка или собака начала вести себя агрессивно, необходимо изолировать его в клетке или каком-либо помещении, избегая контакта со слюной.