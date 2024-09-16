Онколог предупредил любителей горячей пищи о последствиях

Врач Черемушкин: горячие пища и чай могут привести к раку. Этот вид онкологии часто связывают с курением. Но это не единственная причина возникновения злокачественных опухолей на языке. Ещё одна — частые ожоги. Именно поэтому любители поесть и попить горяченького сильно рискуют. Тем более обнаружить первые тревожные звоночки опасной болезни бывает крайне сложно.

Бывает ли рак от горячего чая

От ожогов действительно можно заработать рак, заявил старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН, к. м. н. Евгений Черемушкин.

Среди других причин он назвал курение и травмирование органа.

Чем опасен рак языка

Рак языка — довольно агрессивная форма рака. Однако на ранних стадиях болезни шансы на выздоровление и ремиссию достаточно высокие.

Проблема в том, что диагностировать этот вид онкологии сложно. Люди часто повреждают язык — обжигают, прикусывают, натирают протезами, поэтому слизистая языка постоянно меняется, объяснил Черемушкин.

Как распознать рак языка

Внешне заподозрить рак можно по язвочкам или бугорку, который на нём появляется.

Однако не все образования на языке говорят о раке. Например, на языке часто образуются папилломы — вирусные поражения, которые спровоцированы проблемами с ЖКТ, добавил онколог в беседе с порталом News.ru.

Нужно ли отказываться от чая

Если пить горячий чай каждый день, вероятность развития рака гортани увеличивается вдвое, а рака пищевода — в восемь раз, рассказал хирург Александр Умнов.

Но есть лайфхак: достаточно снизить температуру напитка всего на четыре градуса — и рак уже не страшен, отметил специалист.

По его словам, оптимальная температура для чая или другой горячей пищи — 50–60 градусов.