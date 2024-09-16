Врач рассказал об опасных мутациях в генах, вызывающих рак груди

Рак груди развивается под воздействием нескольких факторов, один из которых наследственная предрасположенность вследствие передачи мутировавших генов BRCA1 и BRCA2.

По словам руководителя онкоцентра «СМ-Клиника», д.м.н., профессора, отличника здравоохранения РФ Александра Серякова, здоровые гены BRCA защищают здоровые клетки от рака. Однако под воздействием неблагоприятных факторов в них происходят мутации, поэтому вместо защиты эти гены угрожают здоровья.

В разговоре с «Газетой.ру» врач уточнил, что в 50% случаев мутировавшие гены передаются от матери, в 20% - от отца. В результате 10% случаев рака груди вызваны именно генами BRCA1 и BRCA2.

Серяков отметил, чем старше женщина-носитель опасных генов, тем выше вероятность, что у нее обнаружат рак груди. Так, к 70 годам у женщины с геном BRCA1 риски онкологии повышаются до 70%, а с геном BRCA2 — до 50%.

Серяков напомнил, что рак груди встречается также у мужчин, но гораздо реже. Всего лишь в 0,2% случаев.

Также врач опроверг мнение, что BRCA1 и BRCA2 могут вызвать только рак груди. Они могут стать причиной развития также рака яичников, рака толстой кишки, предстательной железы, поджелудочной железы.

«Более того, эти онкогены опасны рецидивами злокачественной опухоли в одной или сразу двух молочных железах. Такой рак обычно сложно лечить — эти онкогены умеют обходить ловушки даже со стороны таргетных препаратов», - предупредил Серяков.

Выявить риски можно, если пройти генетический анализ крови. Особенно этот совет актуален для тех, у кого в семье среди близких родственников были случаи заболевания данной патологией.

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