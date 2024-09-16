Чем отличается катаракта от глаукомы

Главное различие катаракты и глаукомы заключается в методике лечения, рассказала NEWS.ru офтальмолог Зарина Курачинова. По ее словам, в первом случае эффективно хирургическое вмешательство, во втором же нужно постоянное медицинское наблюдение.

Катаракта — это помутнение хрусталика глаза, развивающееся с возрастом, напомнила Курачинова. Пациенты жалуются на затуманенное зрение, ухудшение восприятия цветов, сложности при чтении и вождении в темное время суток, подчеркнула эксперт.

Катаракта развивается медленно и, как правило, не вызывает боли. Основной метод лечения — хирургическое удаление помутневшего хрусталика с последующей установкой искусственного. Глаукома, напротив, связана с повышением внутриглазного давления, повреждающим зрительный нерв. Она развивается либо медленно, либо остро, с сильными болями и тошнотой, — заявила Курачинова.

Врач добавила, что без лечения глаукома приводит к полной слепоте. Курачинова подытожила, что глаукома опасна внезапной потерей зрения.

До этого офтальмолог Татьяна Шилова рассказала, что от контактных линз можно ослепнуть за сутки. По ее словам, гипоксия роговицы в совокупности с микроорганизмами во влажной среде глаза приводит к сильному воспалению, или кератиту.