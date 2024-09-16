Почему люди отказываются от вакцинации

Медицинская компания «Инвитро» в течение двух месяцев проводила опрос, посвященный теме вакцинации. По полученным данным, 46,6% россиян не делают профилактические прививки из-за боязни осложнений.

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Среди опрошенных было 84,13% женщин и 15,87% мужчин. Оказалось, что 62, 91% респондентов имеют прививочный сертификат, у 37,09% его нет, и они не следят за графиком вакцинации.

При этом, по графику делают прививки только 44, 62% россиян, еще 32, 82% ставят прививки выборочно, а 22,57% относятся к вакцинации резко отрицательно и вакцинируются только в крайних случаях (по условиям труда или поездок).

46,6% россиян не ставят профилактические прививки из-за боязни осложнений, еще 45% называют в качестве причины отказа от вакцинации сомнения в качестве вакцин.

Пандемия особенно не сказалась на мнении россиян о прививках. Порядка 24% стали относиться хуже к вакцинации, а 17,31% изменили мнение в положительную сторону.

Большее число респондентов (45,70%) ставят прививки в рамках ОМС, услугами частных клиник (в зависимости от наличия вакцин) пользуются 37, 61%.