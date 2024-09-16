Почему 16 сентября у всех болит голова

16 сентября на большей части европейской территории России ожидается сухая, малооблачная и теплая погода. Вместе с тем, в ряде регионов атмосферное давление может быть выше климатической нормы, из-за чего у некоторых людей возможны головная боль и плохое самочувствие. Что с давлением сегодня, 16 сентября?

Из-за антициклона, который поддерживает повышенный фон атмосферного давления, содержание кислорода в приземном воздухе в пределах немного ниже климатической нормы. Это может негативно отразиться на самочувствии людей с вегето-сосудистыми расстройствами, перенесших сосудистые заболевание (инфаркт миокарда, инсульт), а также на тех, кто страдает из-за хронической кислородной недостаточности.

На Северном Кавказе ожидаются дожди и грозы в сочетании с порывистым ветром, от чего у местных жителей может болеть голова. Кроме того, такие погодные явления иногда негативно отражаются на работоспособности и провоцируют нарушение сна. В большинстве районов Сибири, Якутии, в Приморском крае и на Камчатке будет сыро, ветрено и прохладно. На фоне этого растут риски простудных заболеваний, обостряются хронические болезни бронхов и легких, суставов и позвоночника. В этой связи рекомендуется обратиться к врачу и начать прием витаминных комплексов.

Ранее врач-психотерапевт Ирина Крашкина рассказала, что из-за работы в open space («открытом пространстве») могут возникнуть головные боли. По ее словам, также из-за работы в таком офисе у некоторых людей снижаются внимание и концентрация.