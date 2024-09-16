Почему некоторые лекарства нужно принимать во время еды

Существуют разные причины, по которым вам могут порекомендовать принимать какие-то препараты именно во время еды. Всё дело в том, что пища влияет на усвоение лекарств.

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Известно, что еда может влиять на скорость и объём всасывания лекарственного средства в организм. Когда в желудке находится еда, состав пищеварительных соков меняется. Это может улучшить или ухудшить усвоение препаратов.

Приём пищи также замедляет перемещение содержимого желудка в тонкую кишку. То есть опорожнение желудка. Тонкая кишка представляет собой основное место всасывания лекарств.

Употребление большего количества пищи или пищи с большим количеством клетчатки сильнее задерживает опорожнение желудка.

Если лекарство можно принимать как с пищей, так и без неё, но вы хотите, чтобы оно подействовало быстрее, пейте его натощак.

Некоторые препараты, если их принимать до еды, могут вызвать расстройство желудка. Поэтому их рекомендуют пить во время приёма пищи.

Также пища должна быть довольно сытной, то есть включать смесь жиров, белков и углеводов. Тогда лекарство хорошо усвоится.

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