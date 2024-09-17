Кандидат психологических наук, психоаналитик, клинический психолог высшей квалификационной категории, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелёхин рассказал, как меняется сон после инсульта.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» он заявил, что могут возникнуть трудности засыпания. Сновидения становятся тревожными, в том числе из-за побочных эффектов принимаемых лекарств.

Также вероятны резкие ночные пробуждения, сопровождающиеся потливостью, учащённым сердцебиением, беспокойством, жаром.

Кроме того, могут происходить слишком ранние пробуждения, из-за которых человек в течение дня ощущает туман в голове.

Ранее сомнолог София Черкасова в беседе с НСН выразила сомнения относительно возможности выспаться за 30 минут. По словам специалиста, генетически определённая норма сна составляет семь-восемь часов, она не меняется в течение всей жизни.