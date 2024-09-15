Стоматолог назвал причины кровоточивости десен

Стоматолог Назилина назвала причины кровоточивости десен
Кровоточивость десен всегда связана с их воспалением, в том числе вследствие плохой чистки зубов, также она может появиться из-за неправильного прикуса. Об этом рассказала заведующая стоматологическим отделением Люберецкой областной больницы Ирина Назилина.
«Потому что если зубы смещены, то нагрузка распределяется неравномерно при жевании. Если причиной является неправильный прикус, то нужно обратиться к врачу-ортодонту для решения проблемы», — объяснила медик, говоря о неправильном прикусе.
При обнаружении кровоточивости десен необходимо обязательно посетить стоматолога и заняться подбором индивидуальных средств гигиены ротовой полости, добавила Назилина. В частности, это может быть более удобная зубная щетка, ирригатор для полости рта и подбор правильной зубной пасты, передает РИА Новости.
Ранее Назилина сообщила, что стоматологи могут удалить зубы мудрости по ряду показаний: если они поражены кариесом, искривляют зубной ряд или беспокоят пациента болевыми симптомами.
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