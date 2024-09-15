Стоматолог назвал причины кровоточивости десен

Кровоточивость десен всегда связана с их воспалением, в том числе вследствие плохой чистки зубов, также она может появиться из-за неправильного прикуса. Об этом рассказала заведующая стоматологическим отделением Люберецкой областной больницы Ирина Назилина.

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«Потому что если зубы смещены, то нагрузка распределяется неравномерно при жевании. Если причиной является неправильный прикус, то нужно обратиться к врачу-ортодонту для решения проблемы», — объяснила медик, говоря о неправильном прикусе.

При обнаружении кровоточивости десен необходимо обязательно посетить стоматолога и заняться подбором индивидуальных средств гигиены ротовой полости, добавила Назилина. В частности, это может быть более удобная зубная щетка, ирригатор для полости рта и подбор правильной зубной пасты, передает РИА Новости.

Ранее Назилина сообщила, что стоматологи могут удалить зубы мудрости по ряду показаний: если они поражены кариесом, искривляют зубной ряд или беспокоят пациента болевыми симптомами.

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