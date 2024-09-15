Дерматолог объяснил, почему возникает рак кожи

Врач-дерматолог Яна Козырь рассказала, почему развивается рак кожи.

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В интервью изданию «Спорт-Экспресс» она заявила, что главной причиной развития любой формы первичной кожной онкологии является негативное воздействие на эпидермис ультрафиолетовых лучей.

По словам специалиста, сюда можно отнести как чрезмерную солнечную инсоляцию, так и злоупотребление походами в солярий.

При этом самый опасный тип рака, предупредила она, это меланома, которая также может развиться из-за родинок или пигментных пятен. В этой связи Козырь рекомендует наблюдать за имеющимися и только появившимися пигментными образованиями на теле.

«Если вы заметили, что родинка или пигментное пятно изменились в размерах или цвете, например, увеличились и окрасились в темный оттенок, начали кровоточить, зудеть или шелушиться, а их края и форма стали неравномерными, появились изъязвления, немедленно обратитесь к дерматологу», – подчеркнул врач.

Кроме того, рак кожи может возникнуть на долго не заживающих поврежденных участках тела, добавила она. А из-за повторных воздействий на деформированные ткани, к примеру после ран или ожогов, в клетках кожи запускаются различные дегенеративные изменения, которые подходят для развития онкологии.

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