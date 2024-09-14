Мурашко заявил, что более четверти россиян страдают от ожирения

В России ежегодно растет число людей, страдающих от ожирения. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, на сегодняшний день лишний вес имеют порядка 40 млн человек, проживающих на территории страны. Об этом он рассказал во время общения с прессой в Северной Осетии.

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По словам министра, на сегодняшний день население РФ составляет 146 млн человек.

«Таким образом число страдающих ожирением превышает четверть всего населения страны», - отметил он.

Глава ведомства напомнил, что ожирение приводит к другим опасным заболеваниям. В первую очередь, к диабету и гипертонии. Поэтому министр уверен, сегодня медицина должна уделять больше внимания профилактике ожирения.

Более того, Мурашко подчеркнул, что профилактика важна не только в случае, когда речь идет об ожирении.

«На мой взгляд, самым недооцененным направлением в системе здравоохранения является профилактическое направление. Профилактика позволяет избежать многих серьезных проблем», - отметил глава ведомства и подчеркнул, что в профилактике в первую очередь должны быть заинтересованы пациенты, поэтому им нужно четко следовать рекомендациям врачей, пишет ТАСС.

Напомним, по данным Росстата, в 2022 году в стране было диагностировано более 419 тыс случаев ожирения. В предыдущие годы цифры были меньше: в 2020 году врачи поставили 372 тысяч подобных диагнозов, а в 2021 году — 383 тысячи.

А по словам экспертов, лишний вес оказывает негативное влияние на гормональные процессы в организме и таким образом становится еще одной косвенной причиной снижения численности населения в России.