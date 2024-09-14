Кардиолог назвала пять самых опасных болезней для пожилых людей

Заболевания сердца не всегда сопровождаются дискомфортом в груди, о недуге могут говорить резко накатившая усталость, одышка или дискомфорт в области спины. Пять самых опасных для пенсионеров болезней перечислила врач-кардиолог, аритмолог, заведующая «Клиники фибрилляции предсердий» ГКБ№ 1 им. Н. И. Пирогова Мария Серова, её цитируют «Аргументы и факты».

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) характерна болями в сердце при физической или эмоциональной нагрузке. Недуг связан с уменьшением или полной остановкой кровоснабжения мышечной ткани органа, в худшем случае может привести к развитию инфаркта миокарда.

(ИБС) характерна болями в сердце при физической или эмоциональной нагрузке. Недуг связан с уменьшением или полной остановкой кровоснабжения мышечной ткани органа, в худшем случае может привести к развитию инфаркта миокарда. Главный симптом артериальной гипертонии — регулярное или частое повышение давления. Болезнь негативно влияет на общее здоровье и работу ряда органов, среди которых почки, сосуды, глаза, сердце и мозг. При отсутствии необходимого контроля может привести к необратимым патологическим изменениям и даже летальному исходу.

— регулярное или частое повышение давления. Болезнь негативно влияет на общее здоровье и работу ряда органов, среди которых почки, сосуды, глаза, сердце и мозг. При отсутствии необходимого контроля может привести к необратимым патологическим изменениям и даже летальному исходу. Страдающие от сердечной недостаточности часто сталкиваются с одышкой, повышенной утомляемостью, хрипами в лёгких, отёками голеней и стоп. Из-за недуга сердце перекачивает меньше крови, чем нужно организму, страдают почки, а также быстрее устают мышцы ног и рук.

часто сталкиваются с одышкой, повышенной утомляемостью, хрипами в лёгких, отёками голеней и стоп. Из-за недуга сердце перекачивает меньше крови, чем нужно организму, страдают почки, а также быстрее устают мышцы ног и рук. Инсульт — обобщённый термин, который обозначает несколько разновидностей нарушения мозгового кровообращения. Это острое и крайне опасное состояние, во время которого гибнут клетки мозга. При несвоевременной помощи может привести к инвалидности и гибели пациента.

— обобщённый термин, который обозначает несколько разновидностей нарушения мозгового кровообращения. Это острое и крайне опасное состояние, во время которого гибнут клетки мозга. При несвоевременной помощи может привести к инвалидности и гибели пациента. Аритмия (нарушение ритма сердца) чаще всего проявляется после 55 лет, однако за последние годы болезнь значительно «помолодела». Встречаются разные её виды, один из самых распространённых и опасных — фибрилляция предсердий, или мерцательная. Недуг втрое увеличивает риск развития сердечной недостаточности, впятеро — риск инсульта, приводит к снижению физической активности и качества жизни, а также может стать причиной появления деменции.

Врач отмечает, что пожилым людям важно не затягивать с врачебными осмотрами — для этого есть регулярная диспансеризация. Контроль артериального давления, уровня холестерина и сахара в крови помогут выявить и вовремя начать лечение.

Оптимальные показатели для среднестатистического человека:

Давление: 120/80 мм рт. ст. Цифры едины для всех возрастов. Предполагать, что с годами давление может слегка повышаться — это ошибка.

Холестерин: менее 5,2 ммоль/л.

Сахар: 3,3 −6,0 ммоль/л.

При появлении частых головокружений, слабости, одышки, быстрой утомляемости, болях в груди, необходимо немедленно обратиться к врачу и проверить состояние сердца. Не исключено, что доктор посоветует скорректировать образ жизни.