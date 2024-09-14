Эксперт рассказал об особенностях новых подвариантов коронавируса

Новые выявленные штаммы коронавируса могут вызывать заболевание у тех, кто был привит или переносил болезнь ранее. Мутации вируса являются закономерным и ожидаемым процессом, сообщил ТАСС кандидат медицинских наук, заместитель декана педиатрического факультета, доцент кафедры инфекционных болезней у детей педиатрического факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова Иван Коновалов.

"Новые подварианты вируса вызывают болезнь даже у тех, кто был привит и/или болел предыдущими вариантами. Саму тяжесть болезни это на сегодняшний день практически не определяет", - сказал он.

По его словам, коронавирусы регулярно мутируют, это является ожидаемым и закономерным процессом. Любое размножение в организме человека может приводить к возникновению новых подвидов.

"В ряде случаев [мутации коронавируса] становятся более "успешными", и тогда эти варианты вируса активнее распространяются в человеческой популяции", - уточнил эксперт.

Он также отметил, что предотвратить эту тенденцию невозможно, поскольку для этого необходимы универсальные вакцины, разработка которых только находится в работе.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о новых штаммах коронавируса KP.3 и LB.1, входящих в сублинию FLiRT. Уточнялось, что новые мутации обладают способностью преодолевать иммунную систему и сохранять лучшую способность к инфицированию организма человека.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщал о том, что за прошедшую неделю заболеваемость ковидом в РФ выросла на 17,3%.