Новые данные по мутациям COVID-19 объясняют подъем заболеваемости

Подъем заболеваемости ковидом в России может объясняться новыми мутациями вируса, однако они являются ожидаемыми. Об этом сообщил ТАСС кандидат медицинских наук, заместитель декана педиатрического факультета, доцент кафедры инфекционных болезней у детей педиатрического факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова Иван Коновалов.

"Новые данные по мутациям лишь объясняют очередной подъем заболеваемости данной респираторной инфекцией [COVID-19]. <…> Это абсолютно ожидаемая закономерность: при незначительном изменении структуры вируса иммунитет, сформированный на вакцинацию или предыдущие подтипы, не срабатывает на 100%, и человек заражается, а также становится источником инфекции для окружающих", - сказал он.

Он уточнил, что возможность новых мутаций касается не только коронавирусов, но и всех прочих, например, гриппа, ежегодно возникает аналогичная ситуация.

Увеличение количества больных COVID-19 также связано с улучшенной системой его распознавания и мониторинга, добавил Коновалов.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщал о том, что за прошедшую неделю заболеваемость ковидом в РФ выросла на 17,3%.

Ранее Роспотребнадзор РФ сообщил о новых штаммах коронавируса KP.3 и LB.1, входящих в сублинию FLiRT. Уточнялось, что новые мутации обладают способностью преодолевать иммунную систему и сохранять лучшую способность к инфицированию организма человека.