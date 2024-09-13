Что очень часто провоцирует боль в спине

Врач-невролог медицинской компании «СберЗдоровье» Максим Панков рассказал, что до 90—95% случаев болей в спине возникают из-за неспецифических причин.

Спровоцировать скелетно-мышечную боль может ряд факторов, таких как перенапряжение мышц из-за нагрузок или их длительное статическое напряжение, которое зачастую возникает при сидячем образе жизни, объяснил он в разговоре с газетой «Известия».

Остальные 5—10% болей в спине приходятся на специфические причины, связанные с определёнными заболеваниями, такими как радикулит, ревматоидный артрит, новообразования и другие, отметил Панков.

Он также опроверг распространённое мнение, что причиной болей может являться остеохондроз.

«Важно подчеркнуть, что процесс дегенерации (структур позвоночника. — RT) значительно усиливается с возрастом, но при этом не является причиной болей в спине», — заключил врач.

Ранее сомнолог София Черкасова в беседе с НСН выразила сомнения относительно возможности выспаться за 30 минут. По словам специалиста, генетически определённая норма сна составляет семь-восемь часов, и она не меняется в течение всей жизни.