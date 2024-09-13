Онколог назвал напиток, который приводит к развитию рака языка

Употребление горячей пищи и чая может спровоцировать развитие рака языка, заявил в беседе с NEWS.ru старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин. Кроме этого, по его словам, основными причинами образования злокачественных опухолей на языке являются курение, частые ожоги и травмирование органа.

Основные причины рака языка — это курение, употребление горячей пищи и чая. Так что миф, что от ожогов можно заработать рак, — вовсе не миф. Язык повреждается часто, так как люди прикусывают его, обжигают, протезы натирают, и для диагностики достаточно сложно, так как слизистая языка постоянно меняется, — пояснил Черемушкин.

Врач подчеркнул, что зачастую на языке просто образуются вирусные поражения в виде папиллом, визуально напоминающих опухоль. По его словам, это провоцируют дисбактериозные и другие проблемы желудочно-кишечного тракта. При этом, как отметил онколог, рак языка достаточно сложно поддается лечению и при появлении первых симптомов следует незамедлительно обратиться к врачу.

Внешними признаками рака языка могут быть язвочки или образовавшийся бугорок, которые человек может сам заметить в зеркале. Остальные симптомы — это уже прерогатива специалистов, — заключил Черемушкин.

Ранее онколог Валерия Комиссарова рассказала, что овощи, фрукты и зелень могут предотвратить развитие рака. По ее словам, эти продукты содержат много полезных витаминов и антиоксидантов. Врач добавила, что если наполнить рацион фруктами и овощами, то можно снизить общее потребление калорий и решить проблемы с лишним весом.