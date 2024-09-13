Чем опасен человеческий укус

В соцсетях и электронных СМИ активно обсуждается случай гибели мужчины после укуса человека. "РГ" вместе с экспертами разбиралась, с чем могло быть связано столь трагическое развитие ситуации и насколько уникальны подобные происшествия.

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Питерские издания сообщили: 51-летний житель Петербурга умер после укуса человека. У него, как пишут СМИ, развилась некротизирующая инфекция. Укус он получил еще 31 августа во время конфликта на улице с незнакомым человеком. О бешенстве речи не идет.

"Такие случаи вовсе не уникальны, - прокомментировал по просьбе "РГ" медицинский редактор "Инвитро" Сергей Симбирцев. - Например, в США, где ведется подобная статистика, ежегодно происходит около 250 тысяч человеческих укусов. При этом до 25% этих повреждений становятся инфицированными".

Развитие гнойных инфекций - вовсе не редкость после укуса или глубоких царапин, полученных от кошки или собаки. Одно из опасных осложнений - это так называемая флегмона, разлитое, не имеющее четких границ гнойное воспаление подкожной клетчатки, соединительной ткани. Флегмона очень болезненна, а лечить ее не просто, приходится проводить хирургическую операцию. Патогенные микроорганизмы, вызывающие подобные воспаления, содержатся во рту даже у домашних кошек.

Что можно сказать о человеческих укусах?

"По сравнению с другими млекопитающими (например, собаками, медведями и большими кошками) у людей не самый сильный укус. Но тем не менее может быть повреждена не только кожа, но и сухожилия и даже суставы, - пояснил Сергей Симбирцев. - Приблизительно 10-15% ран от укусов человека инфицируются. Причины разные. Бактериальный посевной материал из ран после укусов человека содержит до 100 миллионов микроорганизмов на миллилитр - их насчитывается до 190 различных видов. Многие из них являются анаэробами, которые процветают в среде с низким окислительно-восстановительным потенциалом зубного камня. В этих образованиях в полости рта содержится огромное количество бактерий, в том числе, и болезнетворных. Большинство осложнений с ранами, полученными в результате укуса человека, связаны с руками. Раны рук, независимо от этиологии, имеют более высокий уровень инфицирования, чем раны в других местах".

При инфицировании речь идет не только о гнойных инфекциях.

"Доказано, что от укусов человека передаются гепатит В, гепатит С, вирус простого герпеса (ВПГ), а также сифилис, туберкулез, актиномикоз и столбняк", - перечислил Симбирцев.

Опять же вездесущие американцы выяснили: чаще всего укусы наносятся во время агрессии, но также во время сексуальных игр, спортивных мероприятий. Маленькие дети могут укусить во время игры.

"Есть два различных типа человеческого укуса - это окклюзионные укусы, которые возникают, когда чужие зубы вонзаются в вашу кожу с достаточной силой, чтобы пробить ее поверхность. Второй вариант - укусы кулака (травма сжатого кулака): они могут быть случайными, так как происходят, когда чей-то кулак повреждается при ударе о зубы другого человека. Этот второй тип приводит к более серьезным травмам, поскольку повреждаются костяшки пальцев. Инфекция может распространиться на суставы пальцев, сухожилия, и в итоге привести к тендиниту и тугоподвижности суставов", - отметил эксперт.

Как узнать, инфицирована ли рана?

На это указывают определенные признаки:

Интенсивная боль и отек;

Гной вокруг раны;

Местная гипертермия - если место раны теплое или горячее, рана, вероятно, инфицирована;

Покраснение кожи в области ранения;

Появление лихорадки, озноба, общее плохое самочувствие.

Какие еще повреждения могут возникнуть?

Если после укуса за палец его кончик потерял чувствительность или возникли трудности со сгибанием или полным выпрямлением пальца, это может указать на повреждение сухожилий и/или нервов.

Кто подвергается более высокому риску заражения после укуса человека?

Риск выше, если получен укус в руку, ногу, лицо или кожу головы;

Если пострадавший принимает лекарства, которые подавляют иммунную систему;

Если у пострадавшего есть сахарный диабет или сердечно-сосудистые заболевания;

Любители выпить (при злоупотреблении алкоголем снижается иммунитет);

Люди старше 50 лет.