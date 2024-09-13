Профессор объяснил, возможно ли завершение эпохи антибиотиков
Открытие пенициллина произошло 95 лет назад. С того момента началась эра антибиотиков. Но из-за их бесконтрольного применения все чаще прогнозируют ее закат. Своим мнением по данному вопросу поделился профессор РНИМУ им. Н. И. Пирогова, пульмонолог, терапевт, доктор медицинских наук Александр Карабиненко, пишет Pravda.Ru.
«Я так думаю, что в ближайшие лет 100 мы еще будем пользоваться этими антибиотиками. Другое дело, что их надо хорошо контролировать при назначении и без назначения врача их не применять. Хорошо обученный врач сообразит, как оптимальнее назначить этот антибиотик», – сказал эксперт.
Врач также добавил, что многие бактерии приобрели устойчивость к антибиотикам. Они являются хитрыми организмами, могут мутировать и приспосабливаться под новые препараты. Однако это не значит, что антибиотиками нельзя лечиться. Просто нужно делать это обдуманно, резюмировал профессор.