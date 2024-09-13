Возможно ли завершение эпохи антибиотиков

Открытие пенициллина произошло 95 лет назад. С того момента началась эра антибиотиков. Но из-за их бесконтрольного применения все чаще прогнозируют ее закат. Своим мнением по данному вопросу поделился профессор РНИМУ им. Н. И. Пирогова, пульмонолог, терапевт, доктор медицинских наук Александр Карабиненко, пишет Pravda.Ru.

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«Я так думаю, что в ближайшие лет 100 мы еще будем пользоваться этими антибиотиками. Другое дело, что их надо хорошо контролировать при назначении и без назначения врача их не применять. Хорошо обученный врач сообразит, как оптимальнее назначить этот антибиотик», – сказал эксперт.

Врач также добавил, что многие бактерии приобрели устойчивость к антибиотикам. Они являются хитрыми организмами, могут мутировать и приспосабливаться под новые препараты. Однако это не значит, что антибиотиками нельзя лечиться. Просто нужно делать это обдуманно, резюмировал профессор.